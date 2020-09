POL-SN: Raubserie in Schwerin - Wer kennt diesen Mann? Polizei sucht Tatverdächtigen mit Phantombild

Details anzeigen Phantombild des Tatverdächtigen Phantombild des Tatverdächtigen

Schwerin (ots) - Im Stadtteil Neu Zippendorf wurden seit Anfang September ältere Menschen Opfer von Raubstraftaten (die Polizei berichtete umfänglich).



Zur Ermittlung des Tatverdächtigen wurde nach Angaben eines Geschädigten ein Phantombild der tatverdächtigen Person erstellt.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Schwerin unter 0385/5180-1560, an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de



