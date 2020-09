POL-LWL: Fahrer nach Baumunfall schwer verletzt

Zarrentin (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen auf der L 041 zwischen Zarrentin und Bantin ist ein 30-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der deutsche Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Kleintransporter gegen einen Straßenbaum. Beim Eintreffen der Polizei war der verunglückte Fahrzeugführer nicht mehr vor Ort. Er soll zwischenzeitlich von Familienangehörigen zur medizinischen Behandlung gebracht worden sein. Wohin der Fahrer gebracht wurde, wollten Familienangehörige der Polizei nicht mitteilen. Einer Information vom Samstagabend zufolge, soll der 30-Jährige ins Hagenower Krankenhaus gebracht und dort operiert worden sein. Am Unglücksfahrzeug, das die Polizei zur Untersuchung sichergestellt hatte, entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zu diesem Vorfall eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell