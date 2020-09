POL-LWL: PKW überschlug sich- Fahrer schwer verletzt

Boizenburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 195 in Bandekow (Boizenburg) ist am Sonntagmorgen ein 50-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war in der Ortslage in einer Linkskurve mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen den Pfeiler eines Gartenzauns geprallt. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der verunglückte Fahrer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Laut Angaben des deutschen Fahrers habe er einem PKW im Gegenverkehr ausweichen wollen, der sich auf seiner Fahrspur befand. Dabei habe er die Kontrolle über seinen PKW verloren. Der Fahrer des im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeuges sei nach dem Vorfall geflüchtet. Am Unfallauto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.



