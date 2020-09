POL-LWL: Mann rutscht von Hausdach und stürzt ab

Ludwigslust (ots) - In Ludwigslust ist am späten Sonntagabend ein 22-jähriger Mann bei einem Sturz von einem Hausdach lebensbedrohlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann versucht haben, aus einem Fenster im dritten Stock des Hauses über das Dach in die Wohnung eines Nachbarn zu gelangen, weil dieser sich versehentlich ausgesperrt hatte. Dabei ist der 22-Jährige aus noch ungeklärter Ursache vom Dach abgerutscht und ca. 8 Meter in die Tiefe gestürzt. Der aus Syrien stammende Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



