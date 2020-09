POL-NB: Nach Vorfahrtsunfall 35.000 EUR Sachschaden

Pasewalk (LK VG) (ots) - In Krackow (LK VG) an der Kreuzung B 113/ Penkuner Straße kollidierten heute um 13.15 Uhr zwei PKW, weil ein 72-jähriger deutscher Fahrer die Vorfahrt missachtete. Dort stieß er mit einem PKW mit polnischer Zulassung zusammen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, jedoch waren beide PKW nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt etwa 35.000 EUR. Weil an der Unfallstelle Betriebsstoffen ausliefen, kam die Freiwillige Feuerwehr Krackow zum Einsatz.



