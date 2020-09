POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung Vermisst

Details anzeigen Foto Rau Foto Rau

Greifswald (ots) - Seit dem 27.09.2020, um 12:10 Uhr, wird die 71-jährige Frau Hildegard Heidrun Rau vermisst. Frau Rau Frau wurde am 27.09.20, um 09:30 Uhr, letztmalig in der Johanna- Odebrechtstiftung/ Greifswald gesehen und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Sie ist 1,65 m groß und schlank, hat lange zum Zopf gebundene weiß-graue Haare. Bekleidet war Frau Rau mit einer braunen Regenjacke mit Kapuze, einer braunen Hose und schwarzen Schuhen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz des Polizeihubschraubers sowie eines Fährtensuchhundes, der Rettungshundestaffel des blieben bisher erfolglos. Regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie im PHR Greifswald unter Telefon 038345400, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



