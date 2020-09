POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit sechs Verletzten auf der B110 in Tessin

Tessin (LK Rostock) (ots) -



Am späten Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der B

110 in der Ortslage Tessin ein schwerer Verkehrsunfall, als ein PKW

Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den

Gegenverkehr geriet und frontal mit einen entgegenkommenden PKW

Nissan zusammenstieß. In dem Mercedes verunglückten insgesamt vier

Personen im Alter zwischen 61 und 90 Jahren. Der Fahrer sowie zwei

Mitfahrende wurden leichtverletzt. Eine weitere Mitfahrerin wurde

schwerverletzt. In dem Nissan wurde der 28jährige Fahrer leicht- und

seine 76 Jahre alte Beifahrerin schwerverletzt. Die Beifahrerin

musste dabei aus dem Auto durch die Feuerwehr befreit werden. Neben

zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei kamen insgesamt zwei Notarztwagen,

fünf Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber und zwei Fahrzeuge der

Feuerwehr zum Einsatz. Die verletzten Personen wurden zur weiteren

Nachsorge in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden

schwerverletzten Personen mussten jeweils mit dem

Rettungshubschrauber abtransportiert werden. An beiden Fahrzeugen

entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, beide waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle

wurde für etwa 90 min vollgesperrt.



Hannes Zilinski

Polizeioberkommissar

Schichtführer

Polizeirevier Sanitz Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell