POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der L 321, zwischen Torgelow und Viereck (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) -



Am 25.09.2020, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der L321 zwischen Torgelow

und Viereck zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 28-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit einem PKW Nissan die Landstraße 321 aus Richtung

Torgelow kommend in Richtung Pasewalk. Bei einem Überholmanöver in

einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam

nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen drehte sich das

Fahrzeug auf das Dach und kam in dieser Position zum Stillstand. Zum

Unfallzeitpunkt befanden sich neben dem Fahrzeugführer drei weitere

19 und 20 Jahre alte deutsche Staatsangehörige im Fahrzeug

Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt und ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Zwei Mitfahrer wurden ebenfalls schwer verletzt und zur weiteren

Behandlung in Krankenhäuser nach Ueckermünde und Pasewalk

transportiert. Eine Fahrzeuginsassin erlitt leichte Verletzungen. Sie

wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Eine weitere

Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt

werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden

wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der

Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in drei

Fällen, sowie dem Führen eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche

Fahrerlaubnis ermittelt.





Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell