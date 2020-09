POL-NB: Diebstahl eines BMW im Wert von ca. 100.000 Euro

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 24.09.2020 zum 25.09.2020 wurde im Stadtteil Broda in Neubrandenburg ein Fahrzeug der Marke BMW entwendet. Der Diebstahl wurde erst gegen 13:00 Uhr bemerkt, da das Fahrzeug erst jetzt benutzt werden sollte. Die Tatzeit kann auf den 25.09.2020 01:00 - 13:00 Uhr eingegrenzt werden.



Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen BMW M550i in der Farbe schwarz (carbon metallic) mit dem amtlichen Kennzeichen NB-MW555. Das Fahrzeug hat helles Leder im Innenraum. Der Wert des drei Jahre alten Fahrzeuges beträgt ca. 100.000 Euro. Das Fahrzeug stand unter dem Carport neben dem Einfamilienhaus in der Klosterstraße in Neubrandenburg.



Die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls wurden aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zu dem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Broda (in der vergangenen Nacht) mit anschließender Entwendung eines Mercedes gekommen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.



Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Stadtteil Broda und insbesondere in der Klosterstraße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können oder den entwendeten BMW gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



