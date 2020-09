POL-HRO: Kindesentziehung in Schwerin - Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Kindsvater Foto 1 Kindsvater Foto 1

Schwerin (ots) - In den Nachmittagsstunden des 19.09.2020 griff ein tunesischer Staatsangehöriger in Schwerin im Grünen Tal am "Großen Dreesch" seine marokkanische Lebensgefährtin tätlich an und entfernte sich daraufhin mit dem gemeinsamen Säugling.



Die Mutter hat das alleinige Sorgerecht für das Kind, seit dem Tag der Entziehung besteht kein Kontakt mehr. Durch das Amtsgericht Schwerin wurde Haftbefehl gegen den Tunesier erlassen und er wurde europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.



Als ermittlungsführende Dienststelle bittet die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin um Mithilfe der Bevölkerung.



- Wer kann Angaben zum Aufenthalt der abgebildeten Person und/oder

des Kindes machen?

- Zum Zeitpunkt der Entziehung lag der Säugling in einem grauen

Kinderwagen mit einer schwarzen Nummer, auffällig sind die

Radkappen mit Malteserkreuzen. Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Tel. Nr. 038208/888-2222, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



