POL-NB: Diebstahl eines Ford Edge

Malchin (ots) - In der Nacht vom 24.09.2020 zum 25.09.2020 wurde in Malchin ein Fahrzeug der Marke Ford Edge entwendet. Das Fahrzeug stand auf der rechten Seite in der Mühlenstraße, auf Höhe der Müllcontainer. Das Fahrzeug ist schwarz, vier Jahre alt und hat ein DM-Kennzeichen. Als Besonderheit ist ein Schaden, ein langer Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugseite zu nennen. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Malchin und insbesondere in der Mühlenstraße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder möglichen Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



