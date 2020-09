POL-LWL: Autofahrer muss mit hohem Bußgeld und Fahrverbot rechnen

Gallin (ots) - Nach zwei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen muss ein 25-jähriger Autofahrer nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen. Der Autofahrer wurde in dieser Woche auf der B 195 zwischen Gresse und Gallin von einer Videowagenbesatzung der Polizei gestellt, nachdem er zunächst in einer Tempo- 70- Zone mit 144 km/h gemessen wurde. Im weiteren Verlauf seiner Fahrstrecke passierte der 25-Jährige mit seinem PKW KIA eine Tagesbaustelle mit 126 km/h. Zugelassen waren dort maximal 50 km/h. Als Begründung gab der Fahrer an, es eilig gehabt zu haben, da er zur Arbeit müsse.



