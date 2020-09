POL-HWI: Kradfahrer schwer verletzt

Schönberg (ots) - Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 01 in Höhe der Ortschaft Kleinfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Mann die Landstraße mit seinem BMW in Richtung Dassow und hielt vor einer Bushaltestelle verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 15-jähriger Kradfahrer hatte dieses offenbar zu spät bemerkt und fuhr auf. Der Jugendliche stürzte und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 5.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die L 01 auf Höhe der Unfallstelle für die Dauer von 30 Minuten voll gesperrt.



Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich um deutsche Staatsangehörige.



