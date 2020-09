POL-SN: Einbruch in Asia-Imbiss

Schwerin (ots) - Am heutigen frühen Morgen wurde kurz nach 03.00 Uhr in einen Asia-Imbiss in der Hamburger Allee eingebrochen.



Die Polizei wurde durch einen aufmerksamen Anwohner informierte. Es waren laute Geräusche aus dem Imbiss zu hören.



Nach Eintreffen der Polizei waren die Täter nicht mehr vor Ort.



Bei der Tatortarbeit wurde festgestellt, dass gewaltsam durch ein Fenster in die Geschäftsräume eingedrungen wurde.



Abgesehen hatten es die Einbrecher auf Spielautomaten. Diese wurde geknackt und das Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht benannt werden.



Die Kripo sicherte vor Ort umfangreiche Spuren.



