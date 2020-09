POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf Straßenkreuzung

Wittenburg (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier PKW in Wittenburg sind am Donnerstagnachmittag beide Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Die beiden PKW stießen in der Bahnhofstraße auf einer Straßenkreuzung zusammen, wobei beide Autos beschädigt wurden. Eine der beiden verletzten Personen wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell