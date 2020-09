POL-NB: Person nach Verkehrsunfall in Göhren verstorben; LK V-R

Sassnitz (ots) - Am 24.09.2020 ereignete sich gegen 20:30 Uhr in 18586 Göhren ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger aus Sachsen-Anhalt stammender Fahrzeugführer eines Wohnmobiles Fiat beabsichtigte das Gelände eines Feriencamps zu befahren. An der Einfahrtschranke verließ dieser das Fahrzeug und vergaß, das Wohnmobil gegen Wegrollen zu sichern. Aufgrund von abschüssigem Gelände setzte sich das Fahrzeug rückwärts in Bewegung. Der Fahrer eilte daraufhin zum Wohnmobil, rutschte beim Versuch die Handbremse zu bedienen aus und wurde in weiterer Folge vom Fahrzeug überrollt. Dieser wurde zur weiteren medizinischen Behandlung der lebensbedrohlichen Verletzungen in das Klinikum Greifswald geflogen, wo er wenig später verstarb. Am Wohnmobil entstand kein Sachschaden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.



