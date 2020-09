POL-SN: Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Schwerin (ots) - Mit einem Pflasterstein wurde in der vergangenen Nacht versucht eine Schaufensterscheibe eines Schmuckwarengeschäfts in der Schweriner Schmiedestraße einzuwerfen.



Das Sicherheitsglas hielt stand, Alarm wurde ausgelöst, Sicherheitsdienst und Polizei stellten wenige Minuten später die Beschädigungen an der Scheibe fest, Täter waren nicht mehr vor Ort.



Der Alarm lief am heutigen Morgen bei der Sicherheitszentrale um 03.05 Uhr auf. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren, der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zu dieser Zeit im unmittelbaren Umfeld verdächtige Personen feststellen können? Hinweise zu Tatverdächtigen oder Tatgeschehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell