POL-HRO: 8-jähriger Junge in Rostock vermisst

Details anzeigen Aktuelles Foto des vermissten Adrian Mailat Aktuelles Foto des vermissten Adrian Mailat

Rostock (ots) -



Vermisst wird seit dem 23.09.2020, 12:55 Uhr, der 8-jährige Adrian

Mailat aus Rostock-Toitenwinel.

Adrian hat bis 12:55 Uhr die Schule besucht und ist anschließend

nicht nach Hause zurück gekehrt.

Er ist ca. 150 cm groß, von schlanker Gestalt und trägt einen grünen

Rucksack der Marke NIKE sowie eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Bekleidet ist Adrian mit einer dunkelblauen Jacke (vermtl.

Strickjacke), einer dunklen Jeans und schwarzen Turnschuhen.

Oft hält sich Adrian mit anderen Kindern im Bereich der Skaterbahn in

Rostock an der Hinrichsdorfer Straße oder am Dierkower Kreuz auf.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt das Polizeirevier Dierkow unter

0381/6588224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Maik Marten

Polizeihauptkommissar

