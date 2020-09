POL-HST: Nachmeldung zum Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Poggendorf

Grimmen (ots) - Am heutigen Tag (23.09.2020) gegen 05:55 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 194 hinter dem Ortsausgang Poggendorf in Fahrtrichtung Grimmen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt und ein LKW-Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Polizeiinspektion Stralsund berichtete hierzu bereits. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4714497).



Heute gegen 15:00 Uhr stellte sich der LKW-Fahrer bei der Polizei. Es handelt sich um einen 59-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Die Polizeiinspektion Stralsund bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der Bevölkerung und den Medien für die geleistete Unterstützung in diesem Fall.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell