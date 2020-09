POL-HRO: Ladendetektiv überwältigt Dieb

Rostock (ots) - Ein Ladendetektiv konnte am Montagnachmittag nach heftigen körperlichen Auseinandersetzungen einen Ladendieb stellen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Rostocker Innenstadt.



Ein 33-Jähriger betrat den Laden, nahm eine Parfumflasche und entfernte die Warenverpackung mit einem mitgeführten Taschenmesser. Dann steckte er das Diebesgut in seine Jackentasche und verließ das Geschäft umgehend. Der Kaufhausdetektiv sprach ihn unmittelbar nach Verlassen des Ladens an und forderte ihn auf, ihn in sein Büro zu begleiten. Als er seinen Weg trotz der Aufforderung fortsetzen wollte, hielt der 39-Jährige den Tatverdächtigen fest. Dieser wehrte sich energisch und beschimpfte ihn. Bei der Auseinandersetzung fiel unter anderem das Taschenmesser des Tatverdächtigen zu Boden, welches der Detektiv während der Auseinandersetzung wegstoßen konnte.



Ein unbekannter zweiter Tatverdächtiger kam hinzu und packte den Arm des Detektivs, sodass dieser seinen Griff löste. In diesem Moment übergab der Ladendieb dem Unbekannten die entwendete Parfumflasche. Anschließend flüchtete er sofort. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Ladendetektiv den Tatverdächtigen vor Ort am Boden fest. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und bot seine Unterstützung an. Der Tatverdächtige gab daraufhin seinen Widerstand auf.



Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Diebstahls mit Waffen, Räuberischen Diebstahls, Körperverletzung sowie Beihilfe auf. Alle Beteiligten sind Personen deutscher Herkunft.



