POL-LWL: Autofahrerin verletzte sich bei Zusammenstoß zweier PKW leicht

Dabel (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier PKW auf der B 192 bei Dabel ist am Dienstagnachmittag eine 53-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die deutsche Frau mit ihrem PKW auf der B 192 unterwegs, als sie mit einem Auto kollidierte, welches von einem Waldweg kommend auf die Bundesstraße auffahren wollte. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Beide PKW mussten anschließend abgeschleppt werden. Die leicht verletzte Autofahrerin wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 192 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell