POL-LWL: Autofahrer zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Crivitz (ots) - Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Dienstagnachmittag in Crivitz von seinem eigenen Fahrzeug eingeklemmt und dabei leicht verletzt worden. Der 47-jährige Fahrer hatte zunächst seinen Kleintransporter abgestellt und war aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Plötzlich geriet der Kleintransporter ins Rollen, worauf der Fahrer versuchte, das Fahrzeug zu stoppen. Mit Muskelkraft stemmte sich der Fahrer dabei gegen das rollende Fahrzeug. Dabei wurde er zwischen dem Kleintransporter und einem parkenden Auto eingeklemmt. Erst als der Fahrer des anderen Autos seinen PKW wegfuhr, konnte sich der 47-Jährige aus der Situation befreien. Er wurde mit einer erlittenen Knieverletzung ins Krankenhaus gebracht.



