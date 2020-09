POL-ANK: Einbruch in eine Garage in Pasewalk

Pasewalk (ots) - Am gestrigen Tage (22. September 2020) sind unbekannte Täter zwischen 02.00 und 18.00 Uhr in eine Garage in Pasewalk eingebrochen und verursachten einen Schaden von etwa 450 Euro. Die Diebe entwendeten aus der Garage eines Garagenkomplexes Am Volkskulturpark Werkzeug, elektronische Geräte sowie auch Lebensmittel.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich Am Volkskulturpark gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell