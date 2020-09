POL-NB: Nach Überholmanöver auf der L 32 (LK VG)-57-jährige Frau verletzt in die Klinik

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Am 22.09.2020 um 14:34 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der L 32 zwischen Rothemühl und der Abfahrt Neuensund alarmiert. Als die eingesetzten Polizeibeamten vom Polizeirevier Ueckermünde an der Unfallstelle eintrafen, waren bereits der eingesetzte Rettungsdienst und 11 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsburg/Rothemühl am Unfallort mit Rettungsarbeiten beschäftigt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der verunfallte Traktor in Richtung Rothemühl unterwegs war. Hinter diesem fuhr bereits eine längere Fahrzeugkolonne, die den Traktor, auf Grund der unübersichtlichen Verkehrslage nicht überholen konnten. Trotz dieser unübersichtlichen Verkehrslage entschied sich die 57-jährige deutsche Fahrerin des direkt hinter dem Traktor fahrenden Mazdas, diesen bei Gegenverkehr zu überholen. Da der 54-jährige deutsche Traktorfahrer jedoch dabei war abzubiegen, kam es zur Kollision zwischen dem Mazda und dem Case IH-Traktor, wobei der Mazda nach links von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und dann auf dem Dach liegend in der Nebenanlage zum Stillstand kam. Am PKW und am Traktor entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000,- EUR. Die Mazda-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst in das ASKLEPIOS-Klinikum Pasewalk zur Behandlung eingeliefert. Die L32 war zur Bergung des verunfallten Kfz und der Aufnahme des Verkehrsunfalls über eine Stunde voll gesperrt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch der Traktorfahrer bei diesem Verkehrsunfall einen Fehler gemacht haben könnte, werden weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen durch die Kriminalpolizei aufgenommen.



