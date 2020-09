POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Geldbörsen aus Fahrzeugen in Stralsund

Stralsund (ots) - Am heutigen Dienstag (22.09.2020) meldeten insgesamt vier Bürger den Diebstahl jeweils einer Geldbörse aus ihrem PKW.



Eine Zeugin beobachtete gegen 09:10 Uhr in der Hagemeisterstraße, wie eine männliche Person aus einem unverschlossenen PKW eine Geldbörse entwendete und anschließend über einen Gartenzaun flüchtete. Den Täter, der entkam, beschrieb sie wie folgt: circa 30 Jahre alt, kurze Haare (Fasson), trug eine blaue weite Jeans, ein schwarzes T-Shirt und weiße Sneaker-Sportschuhe.



Bereits gegen 06:30 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einem vermutlich ebenfalls unverschlossenen PKW in der Großen Parower Straße ein Portemonnaie. Die Personenbeschreibung des Flüchtigen ähnelt der aus dem erstgenannten Sachverhalt.



In der Herbert-Ewe-Straße bemerkte ein 75-jähriger Deutscher gegen 09:30 Uhr, dass aus seinem PKW ebenfalls die Geldbörse fehlte. Vermutlich war auch dieses Fahrzeug zur Tatzeit nicht verschlossen.



Gegen 10:45 Uhr wurde der vierte Diebstahl einer Geldbörse aus einem Kraftfahrzeug gemeldet. Der 58-jährige deutsche Fahrzeugbesitzer hatte den Transporter nach dem Abstellen im Hellmuth-Heyden-Weg ebenfalls nicht verschlossen. Die Geldbörse wurde durch den Unbekannten hier aus einem Rucksack, der im Fahrzeug lag, entwendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat, zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Fahrzeugbesitzer werden gebeten nach dem Abstellen ihres Fahrzeugs zu prüfen, ob es verschlossen ist. Wertgegenstände sollten nach dem Verlassen nicht im Fahrzeug verbleiben.



