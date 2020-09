POL-HRO: Brand an Gartenlaube

Rostock (ots) - Am gestrigen Vormittag geriet gegen 9:30 Uhr eine Gartenlaube im Bereich Reutershagen in Brand. Ein Hinweisgeber meldete sich über den Notruf bei der Einsatzleitstelle der Polizei, kurze Zeit nachdem er den Rauch bemerkte.



Als die Polizeibeamten eintrafen, war die Feuerwehr dabei, den Laubenbrand zu löschen. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits eine starke Flammenentwicklung im vorderen Bereich der Laube. Das Dach brannte ebenfalls stark. Während des Brandes befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Die 45-jährige deutsche Pächterin wurde verständigt und kam ebenfalls zum Ort des Einsatzgeschehens. Sie hatte die Laube noch am Freitag aufgesucht.



Die Beschädigungen durch das Feuer waren schließlich so groß, dass die Laube vollständig zerstört wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst sicherte die entsprechenden Spuren. Nach ersten Erkenntnissen kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Rostocker Polizei geht von einer Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell