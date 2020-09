POL-LWL: Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Tankbetrügern an der BAB 24

Stolpe/ Zarrentin (ots) - Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen zu zwei noch unbekannten Tankbetrügern, denen binnen kurzer Zeit drei Fälle an der BAB 24 in Westmecklenburg vorgeworfen werden. Am 05. September dieses Jahres und in zwei weiteren Fällen am 18. September haben Fahrer und Beifahrer eines dunkelblauen Opel Astra Tankstellen an der BAB 24 in Stolpe und Zarrentin mit dieser Masche betrogen. In allen drei Fällen betankten die beiden Männer ihr Fahrzeug jeweils mit Dieselkraftstoff und flüchteten unmittelbar darauf. Der bislang entstandene Schaden beläuft sich auf über 130 Euro.



Die Kriminalpolizei (Tel. 038725/ 500) ermittelt in allen Fällen wegen Betruges und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen, zum PKW bzw. zu den Tatverdächtigen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell