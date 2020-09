POL-LWL: Kradfahrer weicht Vogel aus und stürzt

Kuhlen-Wendorf (ots) - Bei einem Sturz auf der Landesstraße 09 zwischen Wendorf und Gustävel hat sich am Montagmorgen ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eigenen Angaben zufolge habe der 43-jährige Motorradfahrer einem tieffliegenden Greifvogel ausweichen wollen und beim gleichzeitigen Abbremsen die Kontrolle über sein Krad verloren. Bei dem Sturz erlitt der deutsche Motorradfahrer eine Schulterverletzung. Er wurde daraufhin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



