POL-LWL: PKW prallte gegen Haustreppe- Fahrer alkoholisiert

Neustadt-Glewe (ots) - In Neustadt- Glewe hat ein alkoholisierter Autofahrer am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem hoher Sachschaden entstand. Der 48-jährige Autofahrer, der einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille aufwies, kam mit seinem PKW von der Straße ab und prallte gegen das Mauerwerk einer Haustreppe. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Der polnische Autofahrer blieb unverletzt, sein erheblich beschädigter PKW musste anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei brachte den Mann zur Blutprobenentnahme und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr auf.



