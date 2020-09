POL-LWL: Autofahrerin bei Zusammenstoß zweier PKW leicht verletzt (Ergänzungsmeldung)

Cambs (ots) - Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der B 104 nahe Cambs ist am Montagmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr in Höhe der Auffahrt zur BAB 14 (wir informierten). An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt 20.000 Euro beziffert wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge kam es im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle wechselseitig vorbei. Jetzt ermittelt die Polizei zur genauen Unfallursache. Ein Vorfahrtsfehler wird derzeit vermutet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell