POL-HRO: Brand einer Doppelhaushälfte in Friedrichshof (LK Rostock)

Am 20.09.2020 gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Brand einer

Doppelhaushälfte in der Ortslage 18246 Friedrichshof. Das Feuer brach

aus bisher nicht geklärter Ursache im Küchenbereich des Hauses aus

und konnte durch die angeforderten Kräfte der Feuerwehr schnell

gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich insgesamt

drei Personen im Gebäude, welche sich eigenständig in Sicherheit

begeben konnten. Eine Person wurde aufgrund des Verdachts einer

leichten Rauchgasintoxikation zur medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus verbracht. Die Doppelhaushälfte ist in Folge des

Brandgeschehens derzeit nicht mehr bewohnbar. Die geschätzte

Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 25 000 Euro. Zum Einsatz kamen die

freiwilligen Feuerwehren Passin, Bützow und Klein Belitz sowie

medizinisches Personal des DRK. Insgesamt waren 51 Rettungskräfte im

Einsatz. Zur Ermittlung der konkreten Brandursache wurde der Brandort

durch Beamte des Kriminaldauerdienstes übernommen.



