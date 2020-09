POL-HRO: Nachmeldung zur Fahndung nach dem vermissten 72-jährigen Segler aus Rostock

Rostock (ots) -



Der vermisste Herr Heinz Zich hatte sich am 10. 09.20 mit seinem

Segelboot von Rostock aus zu einem Törn auf die Ostsee begeben und

ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Bei dem betreffenden Boot handelt es sich um ein Segelboot des Typs

"Hiddensee". Der Einmaster mit Kajüte ist 8,5 m lang und besitzt

einen blau/weißen Rumpf. Am Heck des Bootes mit dem Namen "Bumerang"

befindet sich eine Badeleiter.

Hinweise zum Verbleib der vermissten Person und des betreffenden

Segelbootes nimmt das Kriminalkommissariat Rostock unter der Tel.

0381 - 4916 1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Björn Klöckner

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

-Einsatzleitstelle- Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





