POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 49 - jähriger Mann aus Stolpe/ Usedom

Seit dem 18.09.2020, gegen 14:30 Uhr, wird der 49-jährige Dirk

Sabrowski aus 17406 Stolpe vermisst. Der Vermisste hat am 18.09.2020

gegen 14:30 Uhr das Haus in Stolpe zum Pilze sammeln verlassen.

Herr Sabrowski ist ungefähr 1,55 Meter groß, hat kurze dunkle Haare,

ist von sehr schlanker, schmächtiger Statur und geht stark gebeugt.

Äußerlich scheint der Vermisste ein Alter von etwa 60 bis 70 Jahren

zu haben. Er ist Brillenträger. Als der Vermisste letztmalig gesehen

wurde,trug er eine dunkelgrüne Arbeitshose, ein Hemd sowie eine Weste

über dem Hemd. Er führte ein Fahrrad mit sich, welches am heutigen

Morgen am Waldrand bei Stolpe aufgefunden wurde.

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei u.a. der

Polizeihubschrauber der Landespolizei sowie eine Hundestaffel des

Landkreises im Sucheinsatz in der Ortslage Stolpe.



Wer hat Herrn Sabrowski gesehen oder kann sachdienliche Hinweise zu

seinem Aufenthaltsort geben?



Hinweise nimmt das Polizeirevier in Heringsdorf unter der Rufnummer

0383782790,die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.





