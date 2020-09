POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses in Rostock

Rostock (ots) -



Am 18.09.2020 kam es gegen ca. 12:39 Uhr im Bereich des Gerberbruches

in Rostock zu einem Brand, bei dem zwei Mehrfamilienhäuser stark

beschädigt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand durch Arbeiten an einem

Balkon des linken Mehrfamilienhauses. Dabei entzündete sich die

Hausfassade des Nachbarhauses, als Dachpappe angebracht werden

sollte. Der Schwelbrand breitete sich zügig über die gesamte Fassade

aus, sodass sich die Löscharbeiten als äußerst schwierig darstellten.



Im Rahmen der Löscharbeiten wurde die Warnowstraße komplett gesperrt.

An beiden Häusern entstand erheblicher Sachschaden. Zur Sicherung von

Spuren kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz.



Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde

eingeleitet.



