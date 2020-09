POL-LWL: Landesstraße in Ludwigslust nach Verkehrsunfall voll gesperrt (Erstinformation)

Ludwigslust (ots) - Auf der Landesstraße 072 in Ludwigslust ist es am Freitag gegen 11 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es Verletzte geben. Rettungskräfte und Polizei sind auf der Anfahrt zum Unfallort. Die Landesstraße 072 zwischen Ludwigslust und Wöbbelin ist derzeit voll gesperrt. Weitere Informationen folgen.



