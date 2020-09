POL-LWL: Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zweier PKW

Hagenow (ots) - Beim Zusammenstoß zweier PKW in Hagenow ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Die Karambolage ereignete sich gegen 15:30 Uhr an einer Einmündung in der Friedrich- Heincke- Straße. Die Polizei geht derzeit von einem Vorfahrtsfehler aus, allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. Eines der beiden Fahrzeuge musste anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



