POL-LWL: Fußgängerin von PKW erfasst

Parchim (ots) - In Parchim ist am Donnerstagnachmittag eine Fußgängerin von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr am Moltkeplatz. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist die 52-jährige Fußgängerin beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von dem herannahenden PKW erfasst worden. Daraufhin stürzte die deutsche Frau zu Boden. Sie wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.



