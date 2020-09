POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden in Bentwisch

Rostock (ots) -



Am 17.09.2020 um 18:47 Uhr ist auf der Bundesstraße 105, unmittelbar

hinter der Abfahrt Rostock Ost der BAB 19, ein Sattelschlepper mit

Auflieger verunfallt. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der

36-jährige polnische Fahrzeugführer die Kontrolle über den LKW. In

der Folge kippte der LKW auf die Seite. Die Ladung von 38,5 Tonnen

Maisschrot wurde durch den Unfall auf der Fahrbahn verteilt. Der

Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt

werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100.000

EUR. Die Bundesstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten bis ca. 02:00

Uhr gesperrt.



