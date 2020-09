POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen

Rostock (ots) - Die heute veröffentliche Fahndung nach einem Tatverdächtigen, die im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung in Warnemünde steht, wird gelöscht. Es hat sich diesbezüglich eine Person bei der Rostocker Polizei gemeldet. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung. Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang in anderen Medien weiterverbreiteten Meldungen -insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials- gebeten.



