POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L39 zwischen Kessin und Waldeck

Kessin (ots) -



Am Donnerstagnachmittag gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der L39

zwischen Rostock und Waldeck ein schwerer Verkehrsunfall, als ein

Transporter auf Höhe des Abzweiges Hohen Schwarfs augenscheinlich die

Vorfahrt missachtete und mit einen querenden Motoradfahrer

zusammenstieß. Die Strecke musste für etwa 30 min vollgesperrt

werden. Der 83-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren aber nicht

lebensbedrohlichen Verletzung in ein Krankenhaus verbracht. Der

Fahrer des Transporters kam mit einem Schrecken davon. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro, das

Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Inwieweit ein

Sorgfaltspflichtverstoß vorliegt, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell