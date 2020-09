POL-HRO: 14-jährige Rostockerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen vermisste Person vermisste Person

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 14-jährigen Melissa HÄUSLER aus Rostock.



Personenbeschreibung:



- 158 cm groß

- blonde, schulterlange Haare (trägt sie meist offen) Bekleidung:



- schwarze Leggins mit rosa Streifen am Außenbein

- schwarze Schuhe von Nike

- schwarze Windjacke von Adidas, deren drei Streifen grün, gelb

und rot sind Mitgeführte Gegenstände:



- rosa Umhängetasche von FILA

- schwarzer Rucksack von Nike

- schwarzer Sportbeutel von Nike Melissa Häusler wird seit dem 16. September 2020, 13.00 Uhr vermisst. Die 16-Jährige wurde letztmalig in ihrem Zuhause im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gesehen. Sie war nicht in der Schule. Sie hält sich gerne in Evershagen oder Güstrow auf. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat Melissa Häusler seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



