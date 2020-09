POL-HRO: Polizei fahndet mit Fotos nach einem Tatverdächtigen

Details anzeigen TV Bild 2 TV Bild 2

Rostock (ots) - Zur Aufklärung einer gefährlichen Körperverletzung aus Juli 2020 fahndet die Polizei jetzt mit Bildern nach einem unbekannten Tatverdächtigen.



Am 4. Juli 2020 kam es kurz nach 16.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen am Schiffsanlieger in Warnemünde, in der Nähe des Fähranliegers. Dabei schlug ein bislang unbekannter Mann einen 39-Jährigen, so dass dieser auf den Boden fiel und schwerwiegend verletzt wurde. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.



Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Rostocker Polizei nunmehr Fotos des Tatverdächtigen.



Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe.



Wer erkennt die auf den Fotos abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Wer hat sich am 4. Juli 2020, gegen 16.30 Uhr am Schiffsanlieger in Warnemünde aufgehalten und hat Beobachtungen gemacht, die mit der beschriebenen Straftat in Zusammenhang stehen könnten?



Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeiidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



