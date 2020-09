POL-LWL: Brand im Fliesenwerk

Boizenburg (ots) - Im Boizenburger Fliesenwerk ist am Donnerstagmorgen eine Produktionsmaschine in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt. Betroffene Mitarbeiter der Firma hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie begeben. Gegen 08:00 Uhr hatte ein sogenannter Trockner Feuer gefangen, worauf die Feuerwehren aus Boizenburg und Bahlen zum Einsatzort gerufen wurden. Kurz darauf hatten die Feuerwehren den Brand bereits unter Kontrolle. Das Feuer konnte binnen einer Stunde abgelöscht werden. Ersten Schätzungen zufolge soll ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro entstanden sein. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.



