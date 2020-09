POL-NB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Neubrandenburg (ots) - Am 15.09.2020 gegen 19:45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine gegenwärtige Körperverletzung im Stadtteil Monckeshof in Neubrandenburg gemeldet. Als die Beamten des Polizeihauptreviers vor Ort eintrafen, teilte ihnen der 55-jährige deutsche Geschädigte mit, dass der Tatverdächtige mit einem Fahrrad geflüchtet ist.



Nach dem Schilderungen des 55-Jährigen befuhr er zusammen mit seiner Tochter in seinem PKW die Monckeshofer Straße in aufsteigende Richtung. Als er hinter der Monckeshofer Straße 11a nach rechts auf den Parkplatz fahren wollte, übersah er einen auf dem Gehweg fahrenden Fahrradfahrer ohne Fahrradbeleuchtung. Es kam aber zu keinem Unfall. Anschließend stieg der Radfahrer von seinem Rad ab und begab in Richtung des Fahrzeuges des Geschädigten. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, die weiter eskalierte, so dass der der Unbekannte den 55-Jährigen angriff. In der Folge gingen beide Personen zu Boden, wo der 55-Jährige den sich wehrenden Tatverdächtigen fixieren konnte. Die Tochter des 55-Jährigen informierte die Polizei und versuchte anschließend, die beiden Personen zu trennen. Nachdem ihr das gelang, entfernte sich der Tatverdächtige mit seinem schwarzen E-Bike. Nach Angaben des 55-Jährigen trug der Unbekannte ein blaues zerrissenes T-Shirt sowie eine kurze schwarze Hose. Er soll zudem alkoholisiert gewesen sein. Der Tatverdächtige konnte durch die Beamten bei der anschließenden Suche nicht aufgefunden werden.



Nach der Auseinandersetzung bemerkte der 55-Jährige, dass er aus dem Ohr blutete. Er benötigte aber keine ärztliche Behandlung.



Es wurde eine Strafanzeige wegen der Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg suchen nun Zeugen. Wer die Auseinandersetzung am Abend des 15.09.2020 in Monckeshof beobachtet hat oder Hinweise zu dem möglichen Tatverdächtigen geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell