POL-SN: Zeugenaufruf nach Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Schwerin (ots) - Am 28.08.2020 gegen 17:00 Uhr kam es in der Ratzeburger Straße in Schwerin, auf Höhe des Altenheims, zu einem Verkehrsunfall.



Eine 76-jährige Radfahrerin stürzte aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei schwer. Ein weiterer Radfahrer wurde Zeuge des Unfalls, konnte bisher jedoch nicht namentlich ermittelt werden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin bittet um Mithilfe! Sie haben den Vorfall beobachtet und können Angaben zum Sachverhalt machen? Bitte wenden Sie sich an die Kriminalpolizei unter 0385/5180-1331 oder an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224. Bei Bedarf können Sie auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zur Hinweisabgabe nutzen.



