POL-HRO: Mann bringt sich selbst in Tatverdacht - Polizei findet Drogen und Waffe

Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des 16.09.2020 kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Weil er den Diebstahl zweier Getränkedosen aus seiner Wohnung vermutete, wählte ein 30-Jähriger den polizeilichen Notruf. Während der Klärung des Sachverhalts durch die Beamten vor Ort, räumte der 30-jährige Deutsche ein, am Abend Marihuana konsumiert zu haben. Die Beamten fanden im weiteren Verlauf eine nicht geringe Menge an verschiedenen betäubungsmittelähnlichen Substanzen sowie eine Schreckschusswaffe inklusive Patrone in der Wohnung. Für die aufgefundene Waffe konnte der 30-jährige keine Erlaubnis oder Eigentumsnachweis vorlegen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt bzw. sichergestellt.



Es wurden Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der Fall der verschwundenen Getränkedosen konnte bereits vor Ort aufgeklärt werden: Zwei Freunde des Anzeigenerstatters hatten diese ausgetrunken.



