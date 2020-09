POL-NB: Schweinekopf in den Garten eines syrischen Staatsangehörigen geworfen

Neubrandenburg (ots) - Durch bisher unbekannte Tatverdächtige wurde auf die Terrasse des Gartenhäuschens eines syrischen Staatsangehörigen ein Schweinekopf geworfen.



Die Gartensparte des 38-jährigen Geschädigten befindet sich im Gartenverein "Verlängerte Jahnstraße Ost I" am Kuhdamm in Neubrandenburg. Der Kopf eines Spanferkels wurde durch Zeugen aufgefunden. Wie lange genau dieser dort lag, kann derzeit noch nicht gesagt werden, da der Geschädigte noch nicht befragt werden konnte. Der Kopf scheint jedoch frisch zu sein und weist keine Spuren der Verwesung auf. Möglicherweise wurde das Spanferkel für das Wochenende gebacken.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell