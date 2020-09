POL-LWL: PKW prallte gegen Apfelbaum

Goldberg (ots) - In Kressin ist am Dienstagnachmittag ein PKW gegen einen Apfelbaum geprallt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, er musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Mann mit seinem PKW zunächst aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dabei auf den Seitenstreifen. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug dann außer Kontrolle und prallte auf der linken Seite gegen einen Baum. Am PKW entstand Totalschaden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell