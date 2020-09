POL-NB: Sachbeschädigung durch Graffiti in Stralsund - Tatverdächtige gestellt

PHR Stralsund (ots) -



Am 16.09.2020 gegen 00:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch eine aufmerksame Bürgerin über

eine unmittelbar stattfindende Graffiti-Schmiererei durch zwei

Personen in der Barther Str.in Stralsund informiert.

Die sofort eingesetzten Polizeivollzugsbeamten des PHR Stralsund

stellten daraufhin in der genannten Straße sogar vier Tatverdächtige

fußläufig fest. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche

Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Nach den bisherigen

Erkenntnissen wurden durch die Personen eine Hauswand eines

Neubaublocks mit einem "FCH"-Schriftzug mit silberner Farbe besprüht.

Mehrere Farbsprühdosen wurden sichergestellt. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei

ermittelt.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



