POL-LWL: Vermisster aus Dobbertin wohlbehalten aufgegriffen

Dobbertin (ots) - Ein seit Montag vermisster 57-jähriger Mann aus Dobbertin (wir informierten) ist am frühen Dienstagnachmittag von der Polizei wohlbehalten aufgegriffen worden. Eine Frau hatte den Vermissten unweit des Dobbertiner Sees festgestellt und unverzüglich die Polizei gerufen. Die eintreffenden Beamten konnten den Mann daraufhin zweifelsfrei identifizieren. Er war unverletzt und wurde anschließend in die Einrichtung zurückgebracht, aus der er am Montagmorgen verschwand.



